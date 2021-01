Campania zona gialla, ristoranti pieni e folla sul lungomare di Napoli: «Finalmente!»

Zona gialla, sole alto nel cielo e ristoranti pieni sul lungomare. La voglia di tornare alla normalità è tanta e questa mattina i napoletani lo hanno dimostrato prendendo d'assalto i ristoranti. Il traffico era quello dei giorni prima della pandemia, con parcheggi pieni e tavoli esauriti in ogni locale. File di persone – con e senza mascherina – si sono alternate e in alcuni casi “accalcate” alle porte dei ristoranti che aspettavano da tempo una giornata come questa.

«Abbiamo aspettato tanto tempo rispettando le regole – afferma il ristoratore Antonio Della Notte – e senza creare problemi a nessuno. Adesso è arrivato il momento di tornare, seppure un po' alla volta, alla nostra normalità. Qui ci sono quelli che hanno il desiderio di riprendersi una normalità assente da un anno a questa parte. Ognuno di noi rispetta i protocolli, misurando la temperatura, distanziando i tavoli e tracciando ogni singolo cliente. Inoltre crediamo che restare all'aperto sia la cosa migliore per evitare inutili problemi o complicazioni. Ma nonostante tutto siamo felici che oggi la città abbia risposto in questa maniera».

Niente paura, quindi, nonostante il Covid-19 sia ancora una realtà forte e tutt'altro che superata. Un virus che si continua a combattere giorno per giorno e contro cui tutti dicono di rimanere attenti. «Siamo felici di vedere via Partenope così piena di gente e così viva dopo tanto tempo – dicono in strada – Crediamo che rispettando le regole come il lavaggio delle mani, il distanziamento e l'utilizzo della mascherina, si possa continuare a rimanere sereni. Oggi speriamo sia il primo giorno di graduale ritorno alla normalità che dopo un anno di pandemia desideriamo più di ogni altra cosa».

