Sabato 18 Agosto 2018, 11:00

Ancora disagi per i passeggeri in attesa di raggiungere Barcellona che il 17 agosto hanno visto cancellare il volo VY6503 in partenza dall’aeroporto di Napoli Capodichino alle 22 con arrivo previsto all’aeroporto Internazionale di Barcellona El Pràt alle 23:59. Il volo è stato cancellato e la compagnia non ha ancora fornito delle spiegazioni ufficiali. A dare notizia dell'accaduto è EasyRimborso, azienda leader in Italia in ambito di rimborsi per disservizi aerei.