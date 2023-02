Una canzone per il compleanno di Annalisa Durante, vittima innocente di camorra, che avrebbe compiuto 33 anni. L'ha scritta il drammaturgo Enzo Moscato rispondendo alla 'chiamata alle artì lanciata da Paolo Siani, Maurizio De Giovanni e Lorenzo Morone che avevano invitato gli artisti a donare una loro opera alla Fondazione intitolata alla vittima innocente della criminalità.

Annalisa fu uccisa il 27 marzo del 2004 durante un agguato di camorra a Forcella, a soli 14 anni. In molti stanno rispondendo all'appello in vista dell'incontro che si terrà il 19 febbraio, giorno della nascita di Annalisa, alle ore 10 nella Biblioteca in Via Vicaria Vecchia 23 .

«Suoni, colori, parole, emozioni e sentimenti di bene. Come presidente dell'Associazione Annalisa Durante potrei elencare un numero di nomi al di là delle previsioni. Mi limito ad annunciarne uno: il grande drammaturgo, regista ed attore Enzo Moscato, che ha composto e canterà 'Canzone per Annalisà, messa in musica da Claudio Romano - anticipa iGiuseppe Perna - L'adesione di Enzo Moscato segue quella di Carlo Faiello, che ha composto anche lui un brano. Ma tanti sono i poeti, i cantautori, i pittori, gli scultori che si succederanno. Invito a seguire i profili social dell'Associazione e le dirette di Radio Siani, la web radio della legalità».

Il Premio Annalisa Durante, patrocinato da Regione Campania e Comune di Napoli, è promosso dall'Associazione Annalisa Durante in collaborazione con la Fondazione Polis e l'USR Campania. L'appuntamento del 19 febbraio sarà preceduto dalla cerimonia di apertura del 18 febbraio, alla quale parteciperanno rappresentanti delle istituzioni, delle scuole e della società civile. Dal 20 al 24 febbraio in calendario altri eventi.