Lunedì 16 Aprile 2018, 14:38 - Ultimo aggiornamento: 16-04-2018 14:38

I carabinieri di Anacapri hanno eseguito nei confronti di un 52enne un ordine di carcerazione per una condanna definitiva a 1 anno e 8 mesi per furto di prodotti alimentari e denaro contante, per un ammontare di duemila euro, ai danni di un supermercato di Anacapri commesso la notte di Capodanno del 2013. L'uomo, A.T., 52 anni, originario di Ercolano ma residente ad Anacapri, è stato prelevato dai carabinieri nella sua abitazione e condotto in carcere dove dovrà scontare la pena comminatagli.