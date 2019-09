Blitz dei vigili a Capodichino, scoperto falso autista di Uber

Lunedì 9 Settembre 2019, 15:24

Gli Agenti della Polizia Locale di Napoli appartenenti alla Unità operativa aeroportuale, a seguito di numerosi controlli a taxi e Ncc effettuati nelle giornate di maggior affluenza turistica hanno sorpreso un conducente di un veicolo privato intento a contattare una turista canadese diretta al centro della città senza essere in possesso dialcuna autorizzazione per svolgere servizio di noleggio con conducente.La turista ha dichiarato di essere stata avvicinata con un inganno nella zona "Arrivi" dell’aeroporto poichè l’abusivo si era presentato come autista di Uber. Al conducente sono stati contestati verbali al CdS eapplicato inoltre il fermo amministrativo del veicolo. Sempre all’interno dell'area aeroportuale è stato bloccato un altro conducente abusivo che aveva già prelevato due turisti stranieri per accompagnarli in costiera. Anche lui è risultato sprovvisto dei requisiti necessari e sanzionato secondo la normativa vigente in materia con penaaccessoria del fermo amministrativo del veicolo.Le attività di verifica relative al noleggio e trasporto passeggeri nell’area aeroportuale si sono concluse ancora con il fermo di due taxi intenti ad contattare clienti in zona vietata con l’applicazione della sanzione prevista e la relativa segnalazione al Corso Pubblico per entrambi.