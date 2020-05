Coronavirus, a Capri arrivano le mascherine per i bambini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAPRI - Stamattina a bordo la motovedetta della Capitaneria di Porto di Napoli gli uomini della Protezione Civile della Regione Campania hanno consegnato la dotazione di mascherine che la Regione ha destinato ai bambini di Capri e di Anacapri. A prendere in consegna gli scatoli contenenti le preziose mascherine i militari della Capitaneria di Porto di Capri che hanno provveduto a distribiburli ai destinatari. A prenderle è stato il consigliere delegato alla protezione civile del comune di Capri Bruno D'Orazi e quelle per Anacapri dal comandante della polizia municipale Marco Federico unitamente ad altri agenti. Da domani i due nuclei di Protezione Civile metteranno in distribuzione ai bambini dei due comuni isolani le mascherine necessarie da essere indossate sia per strada che nei locali al chiuso.