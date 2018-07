CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 16 Luglio 2018, 09:40 - Ultimo aggiornamento: 16-07-2018 09:40

Fa discutere l'appello lanciato dall'associazione di imprenditori Capri Excellence con il grido «SalvaCapri»: attraverso un manifesto si chiedono provvedimenti urgenti per salvare l'isola dall'assalto estivo dei turisti «mordi e fuggi». Il messaggio lanciato agli amministratori comunali ha avuto l'effetto di un sasso nello stagno e ha suscitato una serie di reazioni a catena.I TRASPORTILe più forti giungono da Anacapri, anche perché viene messo in discussione un progetto già avviato per la realizzazione di una seconda funicolare interrata che lungo circa 2,5 km dovrebbe collegare il porto con piazzale Europa di Capri e poi proseguire per il centro abitato di Anacapri. A respingere le accuse al mittente è il sindaco Franco Cerrotta: «Ieri mattina ho ricevuto una telefonata dal presidente dell'associazione degli albergatori dell'isola, Sergio Gargiulo, che prende nettamente le distanze da questa iniziativa. Noi vogliamo decongestionare l'isola e non affollarla. Quando si tocca l'argomento di una nuova funicolare non si capisce che l'utilizzo di un ulteriore mezzo di trasporto pubblico serve a smaltire più rapidamente i flussi turistici in arrivo e partenza, specie nei mesi di punta. La funicolare sotterranea ha il parere favorevole delle due amministrazioni ed ha già all'attivo lo studio di fattibilità. Il tunnel di 2,5 chilometri nella roccia è sostenibile e migliora la viabilità, non deturpa l'ambiente, riduce la presenza di auto sull'isola, e consentirà l'eliminazione delle barriere architettoniche. Per noi è un grande problema avere un'unica strada di collegamento con Capri. Rischiamo di restare isolati o di restare bloccati nel traffico quando, per percorrere gli otto chilometri che ci separano dal porto di Marina Grande, serve oltre un'ora. Per non parlare dell'inquinamento acustico e ambientale eccessivo per un'isola come la nostra».