Capri in lutto per l'addio a Vittoria Scialapopolo

Martedì 1 Maggio 2018, 13:54 - Ultimo aggiornamento: 01-05-2018 14:05

CAPRI – Capri si è svegliata a lutto per i funerali di Vittoria Spataro, tra i personaggi storici della famiglia Scialapopolo. Il papà Costanzo Spataro nel 1925 creò il gruppo folkloristico Scialapopolo che da Capri portò la tarantella in tutto il mondo, insieme ai fratelli Aldo e Tonino e le altre sorelle hanno ballato per principi e regnanti, per lo Scià di Persia ed il principe Farouk quando venne a Capri, continuando la tradizione della bella Carmelina, la tarantellara di Tiberio. E insieme al gruppo folkloristico gli Spataro crearono altre attività sempre legate alla tradizione isolana e tra queste il chioschetto Scialapopolo, all'angolo di via Quisisana, dove ha regnato per oltre cinquant'anni Donna Vittoria, che ha deliziato intere generazioni, tra gelati artigianali, granite di gelso di Capri e i panini guarniti con la “salsetta Capri”, facendo del chioschetto Scialapopolo il punto di ritrovo di giovani e vacanzieri, attratti dal sorriso di Vittoria, dalla sua gentilezza e dalle bontà della sue creazioni.Quando si seppe della chiusura del chioschetto, si mobilitò per firmare la petizione addirittura il Presidente Emerito della Repubblica Giorgio Napolitano e non c'era personaggio illustre che passeggiando per via Quisisana non si fermava al chioschetto di Vittoria per una foto ricordo insieme a lei. Da Vittorio Gassman a Renzo Arbore, a Luciano De Crescenzo, da Mariah Carey a Naomi Campbell sino a Silvio Berlusconi. Immancabile cliente ogni sera tra villeggianti ed amici era Alessandro Preziosi. Gli Scialapopolo con la loro banda sono stati i veri ambasciatori di Capri nel mondo tanto da sfilare al Columbus Day a New York, con Costanzo in testa per la gioia degli italo-americani made in Usa. Stamattina alle 10.30 una folla di capresi di ogni età con il gruppo folkloristico Scialapopolo vestito con gli abiti tradizionali della tarantella ha accompagnato insieme al marito Franco, i figli Mauro e Costanzo, i nipoti, e i discendenti dell'intera famiglia Scialapopolo, Vittoria Spataro ed il suo sorriso che si è spento nella sua Capri a ottantadue anni, attraversando per l'ultima volta la piazzetta, triste, ai rintocchi delle campane a lutto. Ma la tradizione della tarantella degli Scialapopolo continua ancora con la terza generazione: Costanzo, Isabella e i componenti appassionati del folklore caprese che include anche i bambini sin dai 5 anni.