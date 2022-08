Anacapri, diasgi idrici e mancanza d'acqua: in corso i lavori di riparazione

Gori comunica che sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione idrica nelle zone del comune di Anacapri ad esclusione del centro storico.I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto. Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 22:00 di mercoledì 10 agosto 2022.

Si segnala inoltre che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.