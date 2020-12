Carcere di Poggioreale, un altro poliziotto ferito da un detenuto

«Ennesima aggressione», ai danni dei poliziotti penitenziari, anche questa volta avvenuta a Napoli Poggioreale, dove un detenuto, dopo una colluttazione con un altro detenuto è stato accompagnato dagli agenti presso l'Infermeria centrale dell'istituto per le cure del caso: qui, però, si è scagliato contro le forze dell'ordine e il personale sanitario, «colpendo a suon di pugni ciò che lo circondava e ferendo uno dei poliziotti». Lo rende noto Aldo Di Giacomo, del sindacato di polizia penitenziaria S.PP. «Contenuto dal personale penitenziario, - continua Di Giacomo - veniva condotto ad altro reparto e qui tentava di aggredire nuovamente gli stessi. Anche stavolta il peggio è stato evitato solamente grazie alla professionalità dei poliziotti penitenziari che, con non poca fatica, hanno posto fine all'evento.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Covid, 49 detenuti positivi in Campania: una proposta di legge... L'EPIDEMIA Covid a Napoli, morta la guardia giurata dell’ospedale San... L'EPIDEMIA Napoli, tamponi molecolari rapidi dei medici di famiglia in tre...

Per Di Giacomo «occorrono pene più dure per chi aggredisce i poliziotti e per chi con la propria forza fisica e mentale cerca di sovrastare gli altri detenuti». «L'episodio di oggi - continua il sindacalista - rientra tra i tanti che attesta ciò che è Poggioreale ovvero un carcere dove lo Stato ha fallito, emblema della noncuranza della politica, una vera e propria zona franca ed è per questo che torniamo fortemente a chiedere che venga abbattuto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA