Cardito in festa per la Madonna di Fatima: arriverà in elicottero al Parco Taglia

La statua della Madonna di Fatima arriverà in elicottero a Cardito, domenica 9 ottobre (ore 16,30), presso il Parco Taglia di viale Kennedy. Un evento religioso molto atteso, non soltanto dalla comunità locale, ma anche dai fedeli delle città limitrofe e della Provincia.

"Sarà un tripudio festante per i fedeli dell'intera Provincia - sottolinea il sindaco Giuseppe Cirillo - secondo la tradizione, la Madonna di Fatima viene accompagnata in elicottero perché il primo messaggio della Vergine ai pastorelli di Fatima fu proprio “Vengo dal cielo”. Pertanto, la sensazione di giungere dall’alto si esprime simbolicamente con un suo accompagnamento in elicottero”.

Seguirà la solenne processione mariana fino alla parrocchia dei santi Giuseppe ed Eufemia della frazione di Carditello, dove il vescovo di Aversa, monsignor Angelo Spinillo, presiederà la celebrazione della santa messa.

Qui la statua della Madonna di Fatima “sosterà” fino a domenica 16 ottobre (ore 18,30). Per l’occasione la chiesa resterà aperta fino a mezzanotte.

La statua della “Madonna di Fatima” pellegrina attraverserà in processione anche via Botticelli, via Taverna, via Caravaggio, via Turino, via Nuova Belvedere e piazza Giovanni XXIII.

L’evento è stato messo a punto dal Comune di Cardito, in collaborazione con i missionari del G.A.M. e con la diocesi di Aversa.

“Accoglieremo in preghiera la “Madonna di Fatima” per sette giorni - precisa Cirillo - consegnandole le chiavi della città. Durante la settimana i fedeli potranno seguire le varie funzioni ed incontri religiosi, rivolgendo la personale preghiera alla Madre Misericordiosa e scrivendo anche delle letterine, contenenti preghiere e ringraziamenti alla Vergine, che verranno bruciate domenica 16 ottobre (ore 18,30), in piazza Giovanni XXIII, prima della fiaccolata mariana di ringraziamento, che si svolgerà per le principali strade cittadine”.