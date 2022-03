Caro energia, arriva il bonus per i coltivatori campani di tabacco da Philip Morris

E' in partenza il bonus economico straordinario garantito da Philip Morris Italia ai coltivatori che aderiscono all'accordo di filiera con Coldiretti per il 2022 per far fronte all'impennata dei costi dell'energia.

L'erogazione del bonus, si legge in una nota, partirà entro il mese di marzo e vedrà coinvolte, progressivamente, le imprese agricole del Veneto, dell'Umbria e della Campania.

L'intesa rientra nell'ambito della partnership sottoscritta da Philip Morris Italia con il ministero delle Politiche Agricole e con Coldiretti per l'acquisto di tabacco in foglia e per la sostenibilità della filiera agricola italiana, per la quale, si legge ancora nella nota- sono in corso di definizione i dettagli per l'imminente rinnovo.