Ucraina, a San Giorgio a Cremano scuole in campo per la pace

Palloncini blu e gialli per chiedere la fine della guerra in Ucraina. Sulle note dell'Inno alla pace, gli alunni dei cinque Istituti Comprensivi di San Giorgio a Cremano si sono radunati al campo sportivo “Paudice” con i docenti e le istituzioni politiche dimostrando, tutti uniti, vicinanza e solidarietà alle popolazioni ucraine. A turno gruppi di alunni degli istituti comprensivi Don Milani - Dorso, Troisi, II Massaia, IV Stanziale, De Filippo, hanno letto dei pensieri o messaggi composti in classe inneggianti alla pace e alla necessità di fare rete insieme contro la guerra e la violenza.

Tra i presenti anche Katerina, la mamma di un bimbo ucraino di Vinnitsa accolto nei giorni scorsi nella comunità scolastica del comune vesuviano. «Sono contenta di essere qui a San Giorgio a Cremano, lì hanno tutti paura non c'è più pace ma leggiamo ogni ora notizie su Telegram, Facebook o apprendiamo notizie grazie ai video che amici nostri ci inviano. E le notizie sono terribili».

A prendere la parola il sindaco Giorgio Zinno «Oggi è una bellissima giornata in cui insieme diciamo no alla guerra e accogliamo bambini che stanno arrivando dall'Ucraina. Ovviamente è per me un grande onore e piacere sapere come voi alunni state interagendo con essi e come i vostri docenti stanno lavorando affinchè l'accoglienza avvenga nel migliore dei modi».

L'assessore comunale alla scuola Giuseppe Giordano: «Un grazie ai docenti e alla comunità di San Giorgio per quanto sta facendo. Ancora una volta sta dimostrando generosità e coesione, spirito di accoglienza. Ci faceva piacere riunire tutti voi qui perché è giusto non abituarsi all'idea di guerra». Sulle note del violino due studentesse hanno allietato i presenti con l'inno ucraino.

A salutare le scuole, l'assessora regionale alle politiche scolastiche, Lucia Fortini «Ringrazio di cuore i dirigenti scolastici, i docenti e voglio dare a tutti voi un abbraccio forte perché in questi mesi, che sono stati terribili per noi, siete stati una comunità scolastica incredibile. E a voi va il mio ringraziamento, quello della Regione Campania e del presidente De Luca perché avete fatto un lavoro davvero grande e straordinario». La giornata si è chiusa con le note dell'Inno di Mameli.