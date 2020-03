Coronavirus a Napoli, lo scempio: scuola chiusa, arrivano i vandali

Vandali in azione nella notte all'istituto comprensivo Viviani di Casarea, frazione di Casalnuovo. Ignoti, dopo aver mandato in frantumi alcune finestre si sono introdotti nei locali mettendo a soqquadro le aule, svuotando gli estintori e danneggiando gli arredi imbrattati con vernice scura. Ad accorgersene questa mattina alcuni residenti della zona che hanno lanciato l'allarme. Al vaglio degli investigatori i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona, dai cui fotogrammi si spera di poter risalire ai responsabili. Un episodio ancor più grave in virtù del momento delicato che si sta vivendo, e che vede da giorni la sospensione delle attività didattiche con docenti che si stanno impegnando a portare comunque avanti il percorso formativo con la didattica distanza, tra mille difficoltà. Duro, infatti a riguardo il primo cittadino Massimo Pelliccia in un post sul proprio profilo social:"Nel momento in cui si chiede maggiore responsabilità - qualche idiota ha pensato bene di vandalizzare la scuola di Casarea. Non vincerete mai, noi non ci fermiamo. Tutto sarà rimesso a nuovo!" Ultimo aggiornamento: 17:48 © RIPRODUZIONE RISERVATA