Venerdì 16 Novembre 2018, 14:33

«Esistono concrete condizioni per una soluzione che tenga conto delle esigenze istituzionali a garanzia dei diritti e dei doveri delle parti in causa». Questo l'esito di un incontro tenuto a Roma tra il cardinale Gianfranco Ravasi, presidente della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, e il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli, sul tema delle Catacombe di San Gennaro e di San Gaudioso a Napoli. Il cardinale Sepe era a Roma per l'Assemblea della Conferenza Episcopale Italiana.«Il cardinale Crescenzio Sepe - spiega una nota della Curia partenopea - in questi giorni ha lavorato, nel silenzio, in stretta collaborazione con la Santa Sede perché si individuasse un percorso positivo ed efficace finalizzato al rinnovo della convenzione per una migliore gestione e fruizione della Catacombe di San Gennaro e San Gaudioso».