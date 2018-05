«Stuprata dal baby branco a 12 anni», in commissariato con mamma e papà

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 26 Maggio 2018, 11:21 - Ultimo aggiornamento: 26-05-2018 11:21

Inviato a CastellammareStorie riservate, sgarbate, sbagliate. Storie segrete rinchiuse nel dolore più intimo. Inconfessabili, almeno fino a quando la sofferenza irrompe come uno squarcio e la verità chiede rivincita. La liberazione è l'unica chiave per sopravvivere. E la vittima ammette, rivela. Come l'altra sera.La dodicenne sembrava ancora più piccola e indifesa. Tra la sua mamma e il suo papà ha varcato la soglia del commissariato di Castellammare di Stabia. Ha raccolto tutto il coraggio possibile alla sua età e ha raccontato la sconcertante vicenda. Lei vive a Gragnano, il comune più grande dei monti Lattari, il più vicino ad autostrade e città. Alcune sere fa, nei pressi della villa comunale di Castellammare, un ragazzino che lei frequentava le ha offerto un passaggio in scooter. Era già buio, l'ha invitata a una festa. Invece, l'ha portata da altri tre ragazzi e tutti insieme hanno avviato le oscene sequenze di un allucinante stupro a turno. Tutti, fra i 14 e i 16 anni di età e tutti muniti di cellulare per foto e riprese. La polizia diretta dal vicequestore Vincenzo Gioia, ha raccolto informazioni, scritto i verbali, informato la procura per i minorenni. A quel punto la bambina, stretta fra i genitori avviliti, arrabbiati e impauriti, «scortati» da un ispettore di polizia è entrata nel pronto soccorso del San Leonardo.