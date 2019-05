Castellammare, barca in avaria tra le onde: salvi i due occupanti

Lunedì 6 Maggio 2019, 19:02

Castellammare. Maltempo e avaria, una barca si arena sul lungomare: scaraventati in mare, salvi i due occupanti. È successo nel pomeriggio di oggi a Castellammare di Stabia, dove un piccolo motoscafo ha avuto problemi mentre a largo. Durante la navigazione, l'imbarcazione ha avuto un guasto, mentre le forti correnti e le avverse condizioni meterologiche l'hanno rapidamente trascinata verso la riva, rischiando di andare ad infrangersi su una delle barriere frangiflutti presenti sul litorale.Per fortuna le persone presenti a bordo sono riuscite a raggiungere la riva, senza non poche difficoltà, dopo essere state scaraventate a mare dalle onde e rischiare di essere investite dallo stesso natante, che nel frattempo si spiaggiava in una zona antistante la Villa Comunale.Moltissime le segnalazioni pervenute alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia al Numero Blu di emergenza 1530, che ha immediatamente inviato sul punto una pattuglia per verificare lo stato di salute delle persone presenti a bordo dell’imbarcazione e di accertare le dinamiche del naufragio. Inoltre, è stato scongiurato il pericolo ambientale: nessuna sostanza inquinante o idrocarburo è fuoriuscito dal natante.“Si raccomanda a tutti i diportisti la massima prudenza e di prestare la massima attenzione. Si consiglia, infine, di evitare di uscire in mare con condizioni meteo marine particolarmente avverse, che possano creare potenziali pericoli” sono le parole del Comandante della Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia, Capitano di Fregata Ivan Savarese.