Undici positivi, un'intera famiglia affetta da Covid-19. Allerta massima a Castellammare dopo la nota del Comune che annuncia altri contagi in città. Questa volta tra i cittadini colpiti dal Coronavirus ci sono anche un neonato di un anno e una bambina di 4 anni. Tra gli adulti i contagiati sono 4 uomini e 5 donne: si tratta di un 37enne, un 59enne, una 24enne, una 83enne, una 45enne, una 48enne, una 28enne, un 65enne, un 28enne, tutti in buone condizioni di salute e in isolamento domiciliare. Sei persone si trovano nello stesso stabile, altri nella stessa periferia stabiese, tra via Schito e Annunziatella.

Il mini focolaio ha suscitato scalpore e preoccupazione in città, sopratutto per la presenza di bambini tra i positivi. Il sindaco Gaetano Cimmino parla di «una preoccupante evoluzione dei contagi. Siamo dinanzi ad una situazione complessa e impegnativa, rispetto alla quale sono in corso accertamenti per ricostruire la rete dei contatti e per comprendere le ragioni di quanto sta accadendo». La comunicazione dell'Asl, arrivata via pec, ha messo in agitazione anche l'amministrazione che ha dovuto chiarire sulla sua pagina ufficiale che la notizia dei bambini positivi è stata certificata dall'Asl. I dubbi di alcuni per il commento di una donna che denunciava la non positività dei figli, appunto di un anno e 4 anni, dichiarando che la notizia fosse infondata. Nessun dietrofront da parte del primo cittadino che ha confermato la comunicazione e si è rivolto ai cittadini chiedendo «comportamenti e azioni mature e responsabili. Sono certo che sapremo restare uniti e remare insieme, affrontando questa battaglia con la consapevolezza di poter avere la meglio soltanto se continueremo a rispettare le regole e a evitare comportamenti irresponsabili». Intanto resta difficile ricostruire l'origine del contagio per una famiglia molto conosciuta in città che potrebbe aver preso parte ad una festa.

NOVE GUARITI

Gli undici positivi si sommano agli altri 21 cittadini tuttora positivi, molti dei quali di rientro dalle vacanze. In totale sono 32 i positivi, 111 le persone in isolamento domiciliare. Numeri allarmanti se si considera che dall'inizio della pandemia sono stati 91 i cittadini contagiati, e mai si era raggiunta una concentrazione così alta in meno di un mese. Nell'ultima settimana sono stati annunciate undici nuove infezioni tra cui una bambina di sette anni, una donna ucraina di 59 anni e un 37enne di organi cinesi. Nove invece i guariti. Tra i malati di Coronavirus tre sono tuttora ricoverati in ospedale: un pizzaiolo del centro antico che ha subito anche un intervento al cuore al Covid di Boscotrecase, un bidello di 57 anni portato al Covid di Maddaloni e una donna del centro antico ricoverata al Cotugno. Alcuni dei positivi stabiesi arrivano dal focolaio della Sonrisa e di recente sono stati dichiarati tutti guariti, come il cantante Tony D'Auria che ha raccontato il suo calvario nella terapia sub intensiva del Cotugno. Non rientra nel conteggio stabiese l'infermiere in servizio presso il San Leonardo residente a Pimonte. Cinque i positivi nella vicina Agerola, 3 appartenenti nello stesso nucleo familiare. «Sono entrati in contatto con un familiare venuto in vacanza ad Agerola - fa sapere il sindaco Luca Mascolo - non abbassiamo la guardia e rispettiamo le regole. I positivi stanno bene e in isolamento domiciliare».

