Il varo della nave Trieste: un'onda anomala travolge gli spettatori sul lungomare di Castellammare

Sabato 25 Maggio 2019, 13:05

La nave Trieste è scesa lentamente dal cantiere di Castellammare nelle acque del porto. Una festa per la città che si era radunata lungo l'arenile per vedere il varo in corso nello stabilimento Fincantieri. Applausi e occhi puntati sul pattugliatore della Marina Militare fin quando l'onda che ha colpito prima la banchina del porto non è arrivata anche sulla spiaggia antistante la villa comunale.Erano centinaia le persone che per vedere più da vicno il varo erano scese sulla sabbia, le stesse che poi sono state investite dall'acqua che lentamente ha raggiunto tutto l'arenile. L'onda di persone indietreggia velocemente ma ormai l'acqua aveva già battezzato tutti.