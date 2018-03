Martedì 20 Marzo 2018, 16:52 - Ultimo aggiornamento: 20-03-2018 16:53

Villa comunale allagata, Corso Vittorio Emanuele chiuso al traffico. La pioggia incessante del pomeriggio ha allagato il centro città, disagi e danni per automobilisti e negozianti. E' bastato il temporale di questo pomeriggio per mettere in ginocchio l'arteria principale stabiese, dalle 16 circa il traffico è in tilt, le auto sono bloccate in fila una dietro all'altra. Sul posto sono arrivati anche i Vigili urbani e i vigili del fuoco che stanno verificano l'origine dell'allagamento.Probabilmente una fogna chiusa ha causato l'enorme massa di acqua che ha coperto marciapiedi e strade, impossibile attraversare l'area a piedi o con i mezzi. La polizia locale ha chiuso la strada mentre i pompieri stanno controllando i tombini e la situazione della villa e delle strade adiacenti. Negozianti sul piede di guerra: "Succede dopo ogni pioggia, siamo in ginocchio. Non possiamo aprire oggi, passeremo il pomeriggio a togliere l'acqua dai nostri negozio".