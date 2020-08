«Noi siamo di più»: in piazza per dire no alla violenza i cittadini perbene di Castellammare

Noi siamo di più. Questo lo slogan della manifestazione organizzata da don Salvatore Abagnale parroco del centro antico a Castellammare di Stabia per venerdì 7 agosto alle 18,30 in villa comunale. Un appuntamento per dire no alla violenza dopo l'aggressione al carabiniere qualche sera fa per strada, durante la movida notturna. Episodio condannato da forze sociali politiche religiose, che vedrà scendere in strada nei pressi della Cassarmonica tutte le persone perbene della città capeggiati dal sindaco Gaetano Cimmino e dall'arcivescovo della diocesi Sorrento Castellammare, monsignor Francesco Alfano. Sulle mascherine verrà apposto un simbolo con due colori. Rosso per indicare la violenza e blu per omaggiar le forze dell'ordine impegnate da sempre per il benessere dei cittadini e ancora di più durante questo periodo di lockdown.

© RIPRODUZIONE RISERVATA