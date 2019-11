Ischia, nuova frana a Cava dell'Isola: «Area a rischio, disastro annunciato»

LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 18:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Non siamo sorpresi dalla frana che ha interessato il costone dinelle ultime ore. Il fenomeno franoso non è altro che in disastro annunciato. Sono anni che denunciamo le condizioni di totale insicurezza in cui versa l'area, già interessata da una prima frana nel 2013». Lo affermano il consigliere regionale dei Verdie il commissario del Sole che Ride per l'isola d'Ischiache, a capo di una delegazione verde, si è recata immediatamente sul posto.«Tra l'altro - proseguono Borrelli e Urraro - la frana si è bloccata a pochi metri da unache, manco a dirlo, è in gran parte abusiva. E tra le macerie c'erano resti di piastrelle e di un massetto. I fenomeni di abusivismo, tra cui quelli legati alle strutture ricettive, e l'inerzia da parte degli enti preposti nel garantire la sicurezza del tratto hanno generato una situazione di pericolo che deve essere risolta quanto prima».