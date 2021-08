Cavallo di ritorno al frate cappuccino: arrestato a Nola il ladro di cellulari

Ha rubato un cellulare a un frate e ha chiesto il riscatto per restituirlo. È accaduto a Nola, in provincia di Napoli. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della locale stazione, un 39enne di origini ucraine, già noto alle forze dell'ordine, all'esterno del convento dei frati cappuccini si è diretto verso due monaci che stavano passeggiando. Ha stretto le mani al collo di un frate e lo ha minacciato di morte: voleva del denaro. Durante l'aggressione, alla vittima è caduto il cellulare a terra. L'assalitore ha preso lo smartphone e si è allontanato. È intervenuto l'altro francescano che ha chiesto al 39enne di restituire quanto rubato. Lo avrebbe fatto, ma solo dietro ad un compenso. La cifra pattuita - quello di cui erano in possesso i frati - è di 20 euro: lo scambio avviene. Arrivano però i carabinieri che bloccano e arrestano l'uomo.

