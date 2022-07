A Gragnano una cena di beneficenza per Dorita: «Sostenete le cure sperimentali anticancro»

Una cena sociale per raccogliere fondi per la loro concittadina Dorita Delle Donne ammalata di una rara forma di tumore. Il 31 luglio a Gragnano, l'appuntamento nel cortile dell'Istituto Vincenzo D'Amato, promosso dall'associazione Santa Caterina.

Una serata gastronomica speciale per aiutare le cure sperimentali molto costose della giovane donna che vive e lavora a Londra con la sua compagna ed ha scoperto mesi fa di esser gravemente ammalata. La partecipazione alla cena non ha un ticket fisso, come spiegano gli organizzatori, ma ognuno potrà contribuire come meglio potrà e vorrà per regalare più cure e salute alla trentenne.