Centro Direzionale, arrestato 26enne. Controlli da potenziare ancora

Al corso Meridionale, angolo via Taddeo da Sessa, è scattato l'arresto per un 26enne napoletano, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, sostitutiva degli arresti domiciliari, emessa ieri dal Tribunale di Napoli. Il motivo? Lo scorso lunedì il giovane aveva violato gli arresti domiciliari cui era sottoposto per reati in materia di stupefacenti; ed è stato denunciato per evasione. A intervenire gli agenti del Centro Direzionale, zona che con lo smart working e lo svuotamento degli uffici richiede un maggiore presidio. Numerose le segnalazioni di lavoratori e residenti preoccupati soprattutto dopo il tramonto per la presenza di tossicodipendenti, spacciatori, prostitute, senzatetto nei sotterranei e nei dintorni della cittadella di accaio e vetro. Per non parlare del degrado, che avanza.

