Chiaia, multata un'imprenditrice e i clienti senza Green pass

A Chiaia i carabinieri hanno denunciato un 32enne napoletano già sottoposto al divieto di accesso nelle aree urbane (D.A.C.U.R.): sorpreso in via Imbriani a esercitare l'attività di parcheggiatore abusivo. In vicoletto Belledonne una 30enne imprenditrice napoletana è stata sanzionata per non aver rispettato l’ordinanza sindacale che prevede la chiusura dopo le 2. All’interno del locale i militari hanno trovato anche 3 clienti sprovvisti della prevista carta verde base. Anche loro, insieme con l’imprenditrice, sono stati sanzionati per non aver rispettato le norme anti-contagio. Sanzionati anche diversi giovanissimi perché in giro a bordo di scooter senza indossare casco.

In azione anche la polizia municipale. Sono state verificate 131 attività e dai controlli sono scaturiti 2 verbali per diverse violazioni, in particolare sono state verbalizzate attività commerciali in via San Sebastiano e al Vomero in via Falcone, per il mancato rispetto dell'orario di chiusura. I controlli sono poi continuati fino all'alba e sono inoltre scaturiti altri 15 verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico, per la diffusione di musica senza autorizzazione e per lo sversamento illecito dei rifiuti.

Al Vomero gli agenti hanno multato 9 ambulanti per occupazione di suolo abusiva e assenza della prevista licenza. Sul fronte delle verifiche al codice della strada sono stati effettuati 190 controlli ed elevati 142 verbali, 5 sequestri oltre alla rimozione di 45 veicoli con i carri gru. Nella zona del Centro storico, è stato fermato pure un parcheggiatore abusivo.