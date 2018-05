Chiude deposito Anm, Napoli in tilt: braccio di ferro con gli autisti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 22 Maggio 2018, 08:49

È guerra tra gli autisti e l’Anm sulla dismissione del deposito del Garittone. La decisione di lasciare la storica struttura dal 1 giugno, comunicata dall’azienda lunedì scorso, non va giù ai lavoratori. Alle forme tradizionali di protesta si è aggiunto anche il cosiddetto “sciopero pignolo”, con i conducenti che segnalano guasti e anomalie su tutti i mezzi in uscita, bloccandoli di fatto in deposito per i controlli. Lo scontro ha raggiunto ieri l’apice, quando i lavoratori erano riuniti in assemblea generale, e l’azienda, come risposta, non essendoci pullman disponibili, in quanto tutti i mezzi sabato avevano ricevuto la segnalazione di guasto, ha messo tutti i dipendenti del Garittone in ferie forzate proprio per la necessità di procedere alle riparazioni dei bus. Il risultato? Tutte le linee, da e per la zona ospedaliera (Cardarelli e Monaldi) e l’area nord di Napoli, fino ai comuni dell’hinterland come Marano e Giugliano, sono state sospese. Fuori servizio C36, C38, C67, C76, C78, 139, 143, 144, 162, 165, 167, 168 e 183. Enormi i disagi patiti dall’utenza, visto che la decisione non era stata comunicata al pubblico che si è trovato spiazzato nella prima giornata lavorativa.