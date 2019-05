Sabato 25 Maggio 2019, 18:57

Frattamaggiore. Soffre di disturbi psichici, si toglie la maglietta davanti ad una scuola elementare. Spavento per i bambini che stavano entrando a scuola. Dalla direzione parte l’sos diretto alle forze dell’ordine. Sul posto arriva per prima una pattuglia della polizia municipale agli ordini del maggiore Biagio Chiariello. A terra la maglietta, a cui era attaccato un cerotto utilizzato per le iniezioni endovenose.Grazie alle testimonianze di alcuni presenti, i caschi bianchi riescono ad individuare il negozio dove l’uomo, di circa 40 anni, si era rifugiato. La polizia municipale circonda la strada, allerta i sanitari ed insieme riescono subito a convincere l’uomo a seguirli. Viene identificato per un paziente appena uscito dall’ospedale, affetto da problemi psichici, residente ad Afragola. Già in passato si era allontanato da casa ed i familiari si erano rivolti alla trasmissione Rai, “Chi l’ha visto”.