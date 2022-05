Cicciano: il Palio dei Quartieri 2022 dedicato a Francesco Annunziata, morto dopo un incidente stradale

La tradizionale corsa delle botti ha visto le due squadre che hanno gareggiato in finale per aggiudicarsi il Palio dei Quartieri 2022, quella di Li Vinti, la cui botte era spinta da Francesco Manganiello e Massimo De Luca, e quella di Li Sappierti, spinta da Carmine Granata e Saverio De Luca, tagliare insieme il traguardo per dedicare il trofeo al giovane Francesco Annunziata, il 26enne scomparso a causa di un incidente stradale e i cui funerali si sono tenuti sabato pomeriggio. Né vinti, né vincitori insomma in onore di un giovane prematuramente scomparso che ha sempre partecipato con passione al Palio dei Quartieri.

È stato l'ultimo atto di una domenica che Cicciano ha vissuto con particolare trasporto e partecipazione. La corsa delle botti con le squadre dei cinque quartieri per aggiudicarsi il Palio. Detto di Li Sappierti e Li Vinti, le altre tre sono arrivate alla semifinale: Castrum (Giuseppe Esposito e Gennaro Grimaldi); Li Marenda ( Giovanni Bernardo e Gianmichele Russo) e Li Rosci (Francesco Casoria e Gennaro Granata). Poi il Corteo storico con la castellana Maria Blocco, la Giostra Equestre con i cavalieri della Città Regia di Cava dei Tirreni, i cavalieri della Bolla Pontificia, i Menestrelli del 2000 e gli sbandieratori di Borgo Concilio. Organizzato dalla Pro Loco, il Palio dei Quartieri "Castrj Ciccianj" rievoca la consegna da parte della città di Nola e dei casali di Cimitile, Saviano e San Paolo Bel Sito dei doni al Commendatore di Castel Cicciano. Per rievocare tale consuetudine risalente al secolo XVI la Pro Loco organizza il Palio dei Quartieri “Castrj Ciccianj” che rappresenta la storica Commenda dei Cavalieri di Malta di Castel Cicciano del 1500.