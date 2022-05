Cicciano: l'asino di Allumiere (Lazio) vince il 17esimo Palio del Casale

Irresistibile il percorso che da via Marconi porta direttamente sotto il pazzo di città. Qui, tra due ali di folla festante, l'asino della città di Allumiere, regione Lazio, taglia il traguardo e si aggiudica la 17^ edizione del Palio del Casale,la stravagande corsa internazionale degli asini. Per la quarta volta Allumiere vince il palio che quest'anno si è svolta a Cicciano. Organizzata dall'associazione Iside ,diretta da Ruggero Formavano, la 17^ edizione si è svolta a Cicciano nell'ambito delle manifestazione di maggio. È stata una gara entusiasmante che ha visto impegnatiinzemifinale Cicciano per la Campania, Gasperina per il Lazio e Roccastrada per laToscana., oltre adAllumiere per il Lazio. " É stata una edizione ben riuscita con tantissima gente ai lati del percorso ad incitare i concorrenti",dice il presidente di Iside Ruggero Fornabaio. L'avvincente corsa degli asini ha visto in gara 19 regioni, oltre ai rappresentanti del Pakistan,della Croazia, del Marocco e della Tunisia.

E nella provincia nord di Napoli, Cicciano ha dunque ospitato l'avvincente corsa internazionale nell'ambito delle tradizioni e della fraternità diventantdoe luogo di scambio culturale e d’amicizia. "Siamo onorati ed orgogliosi di aver ospitato questa manifestazione internazionale, con la certezza che anche per l'anno prossimo ospiteremole delegazioni provenie ti da tutta Italia e,naturalmente,l'associazione Iside",ha detto il Si dacodi Cicciano Giovanni Corrado. Il Palio diventa storia, con la partecipazione alla gara su asini dei vincitori dei migliori Palii disputati in diverse regioni d’Italia, ogni anno più numerosi e con i quali il legame d’amicizia diventa sempre più solida.