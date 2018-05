Giovedì 17 Maggio 2018, 14:16 - Ultimo aggiornamento: 17-05-2018 14:16

Disavventura a lieto fine al largo di Paestum. La Guardia Costiera di Salerno è intervenuta in mare per soccorrere due persone a bordo di un'imbarcazione che rischiava di affondare. Alle ore 9 è giunta una richiesta di soccorso alla Sala operativa della Capitaneria di Porto di Salerno da parte di una piccola imbarcazione impegnata in attività di pesca che stava imbarcando acqua.Immediatamente è stata disposta l'uscita della motovedetta dislocata presso la Capitaneria di Porto di Agropoli e si è proceduto a contattare il mezzo aereo della Guardia Costiera impegnato in zona nell'attività di ricerca del velivolo disperso nei giorni scorsi, al fine di prestare assistenza al personale via mare.Grazie all'ausilio del mezzo aereo e di un'ulteriore motovedetta della Guardia Costiera presente nello stesso specchio acqueo, in breve tempo è stata individuata l'imbarcazione in difficoltà. I militari, dopo essersi sincerati delle buone condizioni di salute delle persone a bordo, hanno prestato assistenza all'imbarcazione sino al rientro nel porto di Agropoli.