Cimitero di Poggioreale, rubati anche 200 portavasi in ottone

Furto nella notte. I carabinieri sono intervenuti questa mattina all'interno del cimitero di Poggioreale in via Santa Maria del Pianto su richiesta del custode: da una prima sommaria ricostruzione, ancora da verificare, dopo aver forzato la porta di ingresso, ignoti avrebbero rubato circa 200 portavasi in ottone. Indagini sono in corso.