Circum, manca la tensione sulla linea aerea: treni in forte ritardo

Ritardi, avarie e soppressioni. E' iniziata un'altra giornata di disagi per gli utenti della Circumvesuviana, dopo la giornata di ieri caratterizzata dal quasi totale blocco del servizio nonostante la ridotta adesione allo sciopero generale proclamato dai Cobas.

Da questa mattina, infatti, come annuncia l'Ente Autonomo Volturno, «causa mancanza di tensione alla linea aerea del piazzale di Napoli Porta Nolana, i treni da Napoli partono con ritardi dell'ordine di 20 minuti». Non solo: fioccano anche le cancellazioni. Sempre Eav infatti ha fatto sapere che «a causa di un'avaria» il treno delle 6.59 da Napoli per Poggiomarino è stato soppresso da San Giorgio a Poggiomarino, mentre quello delle 8.28 da Poggiomarino per Napoli è stato annullato sull'intero percorso. Inoltre i treni delle 8.14 da Napoli a Torre del Greco via Centro Direzionale e quello delle 9.01 sulla tratta opposta sono stati cancellati.