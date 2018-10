Venerdì 26 Ottobre 2018, 15:13 - Ultimo aggiornamento: 26-10-2018 15:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aggredisce un brigadiere dei carabinieri durante un controllo a bordo di un treno dell'ex Circumvesuviana. È accaduto mentre il convoglio dell'Eav era ferma alla stazione Villa dei Misteri di Pompei. Per questo motivo i carabinieri della stazione di Pompei, insieme a colleghi del posto fisso degli scavi archeologici, nel corso di un servizio per contrastare ai borseggi hanno arrestato con le accuse di resistenza, violenza e lesioni personali a pubblico ufficiale un romeno di 27 anni domiciliato nel campo nomadi di via Santa Maria del Pozzo di Napoli, già noto alle forze dell'ordine. Per sottrarsi a un controllo, l'uomo ha aggredito a calci e pugni i militari, procurando a un brigadiere contusioni poi giudicate guaribili in cinque giorni. L'arrestato è in attesa di rito direttissimo.