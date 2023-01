Salire su un treno alle 6 del mattino, col sole che ancora non si vede, le temperature basse, il freddo che ti costringe a indossare cappelli e sciarpe. Ritrovarsi dopo mezz'ora a vagare tra i binari, alla ricerca della stazione più vicina, senza la certezza di arrivare a destinazione, se non con mezzi di fortuna. È accaduto ieri ai viaggiatori della Circumvesuviana, incappati nell'ennesimo disservizio: un guasto alla linea elettrica ha spezzato in due la tratta da Sorrento e Napoli (e viceversa) fino alle 13,30 circa. Una mattinata di disagi e guai, solo in parte mitigata da un servizio automobilistico sostitutivo, andato avanti tra mille difficoltà, con i pullman costretti a districarsi tra le strade strette e intasate della provincia vesuviana. La Napoli-Sorrento è rimasta interrotta tra Torre Annunziata e Castellammare: è in quel pezzo di rete ferroviaria che si è verificato il guasto, precisamente all'altezza della stazione di Moregine. E ora l'Eav sta cercando di capire se esiste un collegamento con i lavori che sono stati fatti la notte precedente proprio a quella fermata.

Il primo treno diretto a Napoli è partito alle 6 da Sorrento, una ventina di minuti dopo è arrivato a Moregine, ha fatto scendere i passeggeri, poi ha provato a ripartire: inutilmente, perché una sfiammata della linea elettrica ha fatto capire a macchinista e capotreno che qualcosa stava andando storto. Il tempo di fare qualche verifica, poi il responso: non era il treno ad essere guasto, ma la linea elettrica che porta l'alimentazione al convoglio. A bordo c'erano circa 100 viaggiatori. La gran parte, scortata dal capotreno, si è portata alla stazione di Villa Misteri, camminando sui binari per più di un chilometro, per poi riprendere il viaggio con il servizio sostitutivo di autobus nel frattempo disposto dalla sala operativa. I pochissimi viaggiatori che hanno preferito rimanere sul treno sono stati assistiti dal personale Eav ed accompagnati a destinazione con auto aziendali. Le foto del pellegrinaggio dei viaggiatori lungo i binari hanno subito fatto il giro dei social: sulla pagina satirica facebook Guida alle soppressioni e ai misteri irrisolti e pure sul profilo del consigliere regionale Severino Nappi circolava anche un video in cui si vedevano uomini e donne imbacuccati, costretti a percorrere a piedi le campagne piene di sterpaglie per arrivare a Pompei Scavi, accompagnati dal vento sferzante.

Alle 13,30 le squadre dell'Eav hanno completato i lavori di ripristino della linea elettrica e il servizio è ripreso, sebbene intorno alle 15,30 ci sia stata la soppressione di un'altra corsa, sempre sulla stessa linea, e qualche lieve ritardo sulle altre linee. Con un comunicato, l'Eav ha spiegato l'accaduto sottolineando che «l'evento ha provocato modesti danni ad infrastruttura e treno e non ha compromesso, in alcun modo, l'incolumità dei circa 100 viaggiatori che sono stati immediatamente assistiti» e ha poi aggiunto: «Sono già stati avviati gli accertamenti tecnici interni per individuare le possibili cause ed eventuali responsabilità dell'anomalia e valutare le azioni da porre in campo per evitare il ripetersi di eventi analoghi». Per adesso si indaga su un dato: la notte precedente al guasto una ditta, ovviamente incaricata da Eav, ha eseguito lavori che avevano per oggetto la modifica del piano di elettrificazione della futura stazione di Moregine. Qui, infatti, è in corso un restyling, insieme al raddoppio della linea.

Intanto impazzano le polemiche. Secondo il leghista Severino Nappi «la corsa di Eav a sottolineare che non è stata compromessa l'incolumità dei passeggeri costretti a camminare lungo i binari dopo l'ennesimo guasto a un treno Circum, è il classico esempio della toppa peggiore del buco. De Gregorio non fa altro che continuare a nascondere le proprie responsabilità per il servizio vergognoso reso agli utenti». Il componente Cinque Stelle della commissione trasporti in Regione, Vincenzo Ciampi, invoca invece l'intervento del governo: «Abbiamo chiesto più volte il commissariamento di Eav ma dal governo abbiamo ascoltato solo buone intenzioni». Oggi, intanto, sciopero solo della Uil, mentre non si hanno notizie del prolungamento dell'orario della Cumana per la partita NapoliJuventus di stasera.