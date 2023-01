Circumvesuviana, danni sulla tratta Torre Annunziata-Castellammare. Parte la navetta

Nuova giornata di disagi per gli utenti che si servono dei treni della Circumvesuviana per i loro spostamenti. A causa di problemi alla linea area l'Ente Autonomo Volturno (che gestisce tra le altre anche le linee vesuviane), fa sapere che «la circolazione è interrotta tra Torre Annunziata e Castellammare». Pertanto i treni in partenza da Napoli e diretti a Sorrento limiteranno a Torre Annunziata, mentri quelli in partenza da Sorrento limiteranno a Castellammare di Stabia. L'EAV ha comunicato il disservizio sul suo sito e anche tramite un post su facebook, informando anche che è attivo il servizio sostitutivo di bus navetta tra Torre Annunziata e Castellammare di Stabia. Sono state riportate anche i punti di fermata della navetta.

Il disservizio ha spinto alcuni passeggeri della Circumvesuviana a proseguire il proprio viaggio a piedi, scegliendo di camminare sui binari. Lo riporta con una foto il profilo instagram «Vesuvianastateofmind».

Per quanto riguarda la giornata di domani, invece, l'Ente Autonomo Volturno ha comunicato che è confermato lo sciopero di 24 ore del servizio proclamato da alcune sigle sindacali.