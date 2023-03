Come in un film horror, il treno ha cominciato a tremare, i sediolini a staccarsi, il pavimento ad aprirsi. Momenti di panico: un tempo sufficiente per tirare fuori lo smartphone, filmare tutto e spedire sui social l'ennesimo incidente della Circumvesuviana. È accaduto domenica sera, quando mancavano una ventina di minuti alle 21, sul convoglio di coda della corsa che da Napoli porta a Sorrento. A bordo, poche decine di passeggeri: a un certo punto il treno ha «ballato» in maniera fortissima, con un frastuono enorme. C'è stata una sorta di spinta dal basso verso l'alto: un sediolino divelto e il pavimento del treno aperto. La gente si è ammassata in un unico punto, comprensibilmente travolta dalla paura. Poi qualcuno ha avvertito il macchinista, che alla stazione di Meta di Sorrento si è fermato, ha fatto scendere i viaggiatori e li ha invitati a prendere la corsa successiva.

La pagina facebook Circumvesuviana, guida alle soppressioni delle corse e ai misteri irrisolti, ha diffuso il video che è subito diventato virale. Ieri l'Eav, con un comunicato, ha chiarito che si è trattato di «un guasto del gruppo motore, le cui cause sono in corso di accertamento», aggiungendo che sul treno non si è verificato alcun danno ai 30 passeggeri a bordo e non è stato richiesto alcun intervento dei soccorsi sanitari». Stanno tutti bene, insomma.

Ma le polemiche restano moltissime. Secondo il consigliere regionale Severino Nappi «sarebbe meglio affidarsi a un esorcista», il deputato Francesco Borrelli parla di «vicenda incredibile» e il sindacato Orsa chiede «l'istituzione di una commissione di indagine su questo e altri guasti, sempre più frequenti». Orsa fa anche notare che il treno incriminato risale agli anni Novanta ma due anni fa fu oggetto di revamping: non vagoni di cinquant'anni fa, insomma, ma rimessi a nuovo di recente. Non solo: in passato ci sarebbero stati altri guasti all'albero motore, proprio come accaduto domenica. Intanto, i vertici Eav, il presidente della commissione Trasporti in Consiglio regionale, Luca Cascone, e i sindaci della penisola sorrentina si sono incontrati ieri in Prefettura per programmare una estate con più treni, meno ritardi e meno efficienze.

«La criticità è rappresentata dai rallentamenti per i cantieri in corso sulla linea, dalla limitazione di velocità a 70 chilometri orari, dalla presenza del capotreno in cabina, ma entro l'estate verranno eliminati diversi rallentamenti e sostituiti alcuni scambi che creano spesso disfunzioni», hanno spiegato i tecnici Eav. In programma anche l'attivazione di bus la mattina presto per consentire di raggiungere Napoli dalla penisola sorrentina nel giro di un'ora.

Ai sindaci, inoltre, sono state illustrate alcune ipotesi alternative rispetto all'attuale programma di esercizio, giudicate interessanti ma che riguardano anche altri Comuni. Per questo è stato chiesto alla Prefettura di convocare un tavolo con tutti i sindaci, da Napoli a Sorrento, per illustrare il piano che dovrà poi essere sottoposto anche ai sindacati.