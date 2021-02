Ciro Migliore arrestato per droga: è il il trans fidanzato della ragazza uccisa dal fratello ad Acerra

Tra le 55 persone arrestate dai carabinieri, per le quali il gip di Napoli Nord ha disposto il carcere, c'è anche Ciro Migliore, il transgender fidanzato con Maria Paola Gaglione, la giovane morta la notte tra il 10 e 11 settembre scorsi, ad Acerra a causa di una rovinosa caduta dallo scooter guidato da Cira, inseguito dal fratello di Maria Paola, Michele Antonio Gaglione, in sella a una moto, contrario alla loro relazione. Il giovane è sotto inchiesta per omicidio preterintenzionale.

Ciro Migliore è accusato di essere un pusher: i carabinieri hanno documentato diversi cessioni che lo vedono protagonista.

