Città della Scienza riparte: «Ricostruiremo il museo»

“Bagnoli 30 anni dopo” è il titolo dell’Agorà del Pd che sbarca nel cuore del quartiere ex Italsider al Cinema teatro la Perla. E quel titolo ha il sapore di ammissione di colpa di chi per 30 anni ha amministrato e continua ad amministrare la città e non ha ridato una nuova vita al quartiere dell’ex fabbrica del ferro. Eppure, in questo contesto, dove si fa fatica a vedere la ripartenza affidata al sindaco commissario Gaetano Manfredi che ha...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati