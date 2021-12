Città della Scienza: a Napoli 7 passi nella sostenibilità, inaugurata la nuova area gioco

Città dell scienza si arricchisce di un nuovo percorso educativo destinato ai ragazzi tra gli 8 e i 13 anni. Si fa tappa nel pianeta della sostenibilità da conoscere rigorosamente attraverso il gioco o divertendosi. Come progettare e costruire un edificio sostenibile? Un percorso con exhibit interattivi aiuta nella scoperta e nella conoscenza. Un'attività di sperimentazione che aiuta a comprendere il ruolo centrale che le “costruzioni sostenibili” detengono nel raggiungimento degli obiettivi del green deal. La Mostra/Gioco prende il nome di “7 passi nella sostenibilità”, perché è un percorso di scoperta in sette tappe di gioco, scandito dall’incontro con exhibit interattivi che simulano il cantiere di un’abitazione ecosostenibile in cui i ragazzi sono chiamati a costruire il proprio modello di casa sostenibile ed intelligente come dei veri e propri progettisti del futuro.

Ad ogni giocatore o squadra viene associato un badge da capocantiere, consegnato dallo staff del museo: ogni badge è caratterizzato da un diverso tag NFC, che di volta in volta viene intercettato dai lettori alloggiati nelle postazioni del percorso. In che posizione oriento un edificio? Con quali materiali lo realizzo? Sono alcune delle domande alle quali dovranno rispondere i giocatori. La mostra percorso sarà aperta al pubblico a partire da domenica 12 dicembre.

E proprio al tema della sostenibilità delle nostre città è stato dedicato il convegno che ha preceduto il taglio del nastro della mostra. Sono intervenuti Riccardo Villari, presidente fondazione Idis Città della scienza, Ennio Rubino, presidente distretto costruzioni sostenibili – STRESS, Giovanni Verreschi, Amministratore Delegato ETT Spa, Filippo De Rossi, università “Federico II” di Napoli e consigliere del Ministro dell’università e della Ricerca, Valeria Fascione, assessore alla ricerca, innovazione e start up della regione Campania, Vito Grassi, vicepresidente confindustria, Edoardo Cosenza, assessore alle infrastrutture, mobilità e protezione civile del comune di Napoli, Roberta Vitale, presidente Cfs.

Il percorso pensato e progettato per gli spazi di Città della scienza, è stato presentato in una versione demo a Italia: L'arte della scienza, mostra inaugurata il 9 settembre 2021 a Città del Messico. Riccardo Villari, afferma: «Con grande piacere e soddisfazione ospitiamo, in un'area rinnovata degli spazi espositivi di Città della Scienza, la mostra “7 passi nella sostenibilità” che attraverso exhibit interattivi invita i giovani visitatori a costruire la propria casa ecosostenibile. Concetti quali la sostenibilità e l'accessibilità sono a noi congeniali e fanno parte di un linguaggio ormai quotidiano dal momento che da sempre ci proponiamo di educare le nuove generazioni con la diffusione della conoscenza scientifica attraverso un linguaggio comprensibile e l’edutainment. Investire nell’educazione ambientale aiuta ad orientare il cambiamento verso una società sostenibile con cittadini attivi e consapevoli».

«Siamo davvero orgogliosi di aver potuto dare un contributo ai temi della sostenibilità passando anche per l’investimento sull’educazione dei ragazzi. Con la nostra rete di competenze e know how siamo da molti anni impegnati alla riqualificazione sostenibile del patrimonio edilizio con un approccio sistemico ed in coerenza con le strategie europee, nazionali e regionali. Il settore costruzioni è responsabile del 30-40% del consumo mondiale di energia e del 38% delle emissioni di gas a effetto serra. Nel 2050 il 70% delle persone vivrà nelle città e la questione energetica e della sostenibilità sarà sempre più pressante. Solo diffondendo una cultura orientata alla salvaguardia del pianeta partendo fin dalla formazione scolastica saremo in grado di raggiungere nel 2050 l’obiettivo di neutralità fissato dall’Europa a favore delle nuove generazioni: Next Generation EU» ha detto Ennio Rubino, presidente del distretto per le costruzioni sostenibili Stress.

Giovanni Verreschi, Ad di ETT, dichiara: «La conoscenza passa attraverso l’esperienza e l’interazione: “7 passi nella sostenibilità”, infatti, non si limita ad essere soltanto un percorso educativo ma è anche un’occasione per coinvolgere i ragazzi e renderli i protagonisti del futuro. Grazie alle nuove tecnologie e a un percorso di fruizione dei contenuti coinvolgente, i più giovani potranno approfondire il tema della sostenibilità e dei diversi ambiti applicativi nel campo delle costruzioni, diventando più consapevoli del fatto che il cambiamento parte da ognuno di noi. Grazie al lavoro sinergico dei partner coinvolti e alla compenetrazione delle diverse professionalità della squadra, abbiamo potuto realizzare questo importante progetto che permetterà ai visitatori di esplorare nuovi territori attraverso strumenti innovativi e linguaggi inediti».