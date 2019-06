Domenica 9 Giugno 2019, 13:21 - Ultimo aggiornamento: 09-06-2019 13:25

Un salvataggio eroico quello effettuato dagli agenti di polizia di Napoli, evitando che un uomo di origini francesi potesse lanciarsi nel vuoto in Via Acton. Gli agenti, che transitavano in Piazza Plebiscito rientrando dal pattugliamento, sono stati allertati da alcuni passanti della presenza di un uomo sulla balconata di Palazzo Reale. L’individuo, dopo aver scavalcato la recinzione dei lavori di ristrutturazione, era infatti giunto sul cornicione al di là della balconata in marmo che affaccia su Via Acton manifestando l’intenzione di lanciarsi nel vuoto. Gli agenti, scavalcata la recinzione, hanno raggiunto l’uomo e parlando con lui con tono rassicurante hanno tentato di convincerlo a scendere dalla balaustra. Tuttavia l’uomo, che spiegava di essere cittadino francese, non desisteva dall’intento di suicidarsi affermando «La vita non mi offre più nulla, voglio farla finita. Voglio morire».A quel punto, mentre tre degli uomini continuavano a parlargli e lo avvicinavano tenendogli le mani e le braccia, un quarto agente con sprezzo del pericolo ha in un attimo scavalcato la balaustra e affiancandolo sul cornicione ha gettato le sue braccia sotto l’ascelle dell’uomo nel tentativo di sollevarlo e riportarlo all’interno della balconata. L’uomo, che continuava ad agitarsi e divincolarsi è stato quindi, non senza difficoltà, riportato in sicurezza oltre la balaustra. Dopo aver accertato le sue generalità e che non avesse bisogno di immediate cure mediche, l’uomo è stato quindi ricoverato presso la struttura di igiene mentale dell’ospedale San Giovanni Bosco. Il personale di polizia ha riportato nel corso della concitata operazione di salvataggio escoriazioni, contusioni multiple e lombalgia post trauma. «Si tratta uno straordinario salvataggio, un chiaro esempio di senso civico e del dovere - afferma Giuseppe Raimondi, segretario del sindacato di Polizia Coisp di Napoli - Questi poliziotti si sono resi protagonisti di un grande gesto di altruismo, mettendo a repentaglio la loro incolumità personale. Mi auguro che il loro gesto sia considerato nella giusta misura dal questore di Napoli, uomo e poliziotto sempre attento a gratificare chi si rende autore di encomiabili comportamenti».