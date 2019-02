Claudio, morte in cella a 34 anni: la rabbia di Poggioreale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 14 Febbraio 2019, 07:30

Ancora proteste, al carcere di Poggioreale, per la morte del detenuto 34enne Claudio Volpe: 120 chili, una figlia di 5 anni, originario di Pianura. Meccanico sin da bambino, senza più il papà, emigrante di ritorno da Milano, fruttivendolo con un furgoncino sotto casa fino all'arresto. «Ma una condanna per droga non si può scontare con la morte», sussurra Santina, la sorella del giovane scomparso all'improvviso domenica scorsa. «Non si può per una febbre a 38 e mezzo», urla Valentina Pace, vedova a 32 anni. «No». Anna Russo, la madre, non ce la fa neanche a parlare.