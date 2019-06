Cocaina pony express a Napoli, spacciatore in scooter consegnava le dosi: preso

Sabato 15 Giugno 2019, 19:48

Gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia hanno arrestato Gennaro Riccio, 49 anni, per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. I poliziotti hanno appurato che Riccio utilizzava la sua moto per rifornire i clienti. Dopo un breve appostamento, appena hanno notato lo scambio droga-soldi con un giovane acquirente, lo hanno bloccato. Sono stati ritrovati durante il controllo 63 involucri di cocaina del peso totale di 34,66 grammi. Il 49enne utilizzava due motocicli per le varie consegne, entrambi sottoposti a sequestro.