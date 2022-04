Arturo, accoltellato alla gola a Napoli: ​«Ragazzi​ mettete giù le armi, le ferite restano a vita»

«Due settimane fa è toccato a Giovanni, sabato scorso a Donato, cinque anni fa è stato il mio turno, prima di me altro dolore, altre ferite, altri lutti. Mi chiedo: quando finirà tutto ciò? Perché non buttano le armi?». Ha seguito con partecipazione emotiva gli ultimi casi di cronaca che hanno riguardato ragazzini armati e violenti. E ha rivissuto sulla propria pelle un calvario tra ospedale e aule di Tribunale, tra rabbia per il dolore...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati