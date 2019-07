Martedì 16 Luglio 2019, 11:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Punta un coltello alla gola di una donna e le porta via la borsa: una 25enne, già nota alle forze dell'ordine, è stata arrestata ieri sera a Massa di Somma. Da quanto ricostruito la 25enne, residente nel quartiere napoletano di Ponticelli, era insieme a un complice al momento ricercato, quando in strada ha intimato a una 58enne di consegnare la borsa, puntandole un coltello alla gola. Presa la borsa, la 25enne è salita in auto, una Yaris risultata rubata a San Giorgio a Cremano, per darsi alla fuga. Ma i carabinieri presenti in zona per un controllo del territorio, notata la scena, l'hanno inseguita. La corsa è terminata a Cercola, dove la donna è stata arrestata e successivamente condotta al carcere femminile di Pozzuoli. La refurtiva è stata restituita alla vittima e il coltello è stato sequestrato.