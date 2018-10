Lunedì 15 Ottobre 2018, 10:47

QUALIANO - E' stato arrestato mentre insieme alla fidanzata confezionava dosi di marijuana e hashish. In manette un pregiudicato e la sua compagna. Si tratta di Aldo Bruno, 30 anni, già noto alle forze dell'ordine. I due sono stati trovati in possesso di 3,5kg di hashish e 0,5 grammi di marijuana. In casa è stato ritrovato anche materiale per il confezionamento di dosi di stupefacenti. Quando i due pusher hanno visto giungere i carabinieri hanno tentato di disfarsi di tutto ma non ci sono riusciti. I carabinieri della stazione di Qualiano li avveano oramai già scoperti e braccati.