Napoli, il Consiglio comunale ricorda Luigi Necco: in aula anche i familiari

Ricordare Necco il giorno dopo la presa dello Stadium di Torino, sembra uno scherzo del destino. Lui giornalista Rai, la voce che ha raccontato le gesta di Maradona, è stato commemorato dal consiglio comunale di Napoli. Presenti oltre al sindaco Luigi De Magistris, anche parenti e amici di Necco che, dopo un minuto di silenzio dedicato dall’aula, hanno ascoltato commossi gli interventi di diversi consiglieri che hanno voluto omaggiare uno dei volti più famosi del giornalismo degli ultimi trent’anni.«Luigi Necco uomo libero, ricco di umanità e napoletano Doc. È stato un uomo a 360 gradi», le parole del sindaco di Napoli. «Sono orgogliosa che sia proprio oggi la commemorazione per mio padre. Proprio dopo il gol di Koulibaly, un ragazzo del sud, ancora più a sud di Napoli» ha commentato, invece, Alessandra Necco, figlia di Luigi. Il giornalista è nato a Napoli l’otto maggio del 1934. Per oltre quindici anni è stato il telecronista della trasmissione 90º minuto, diventando la voce ufficiale della Napoli calcistica. Aldilà dei colori calcistici, Luigi Necco è un patrimonio per tutta la città.