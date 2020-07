Loreto Mare, continuano le proteste: «Bisogna riaprire il pronto soccorso»

Tornano a protestare i cittadini napoletani che chiedono la «riapertura dell’ospedale Loreto Mare e del suo pronto soccorso». Dopo il sit-in davanti al presidio, lo scorso 18 giugno, durante il quale i manifestanti bloccarono via Marina occupandola con i cassonetti dei rifiuti, oggi il comitato nato nel quartiere “Case Nuove” a ridosso dell’ospedale, si è riunito davanti la sede del Consiglio Regionale della Campania, al Centro Direzionale. Il movimento che «non ha colori politici e non è vicino ad alcun partito, lotta unicamente per la restituzione dell’ospedale alle sue funzioni originarie» come ha sottolineato Antonio Buonocore, portavoce della protesta con un passato nelle file del movimento disoccupati Lotta per il Lavoro.



La questione che ancora una volta, viene portata dai cittadini all’attenzione delle istituzioni riguarda la necessità di riabilitare il Loreto Mare, dal momento che era stato convertito in Covid Hospital durante la pandemia. La direzione dell’Asl Napoli 1, di recente, aveva diramato una nota stampa riguardo l’interruzione al Loreto della funzione di assistenza per i contagi da Coronavirus, estromettendo il presidio dalla rete Covid a partire dal 22 giugno, così da cominciare le operazioni di sanificazione e riabilitazione, destinandolo a diventare una struttura Dea di I livello e prevedendo un restyling del pronto soccorso. Questa programmazione che, in ogni caso, non ha convinto i cittadini in protesta, non esclude che se l’emergenza Covid dovesse ripresentarsi a Napoli, il Loreto debba velocemente poter tornare a prestare assistenza ai contagiati.



Dunque, nonostante gli annunci sul futuro del Loreto Mare, gli abitanti delle Case Nuove, insistono nel chiedere tempi precisi per la riattivazione, in particolare del pronto soccorso. Per questo motivo il sit-in di oggi non sarà l’ultimo ed il comitato per il Loreto Mare, ha annunciato un nuovo presidio tra 10 giorni sempre davanti al palazzo del Consiglio Regionale della Campania. In ogni caso, i toni della protesta di oggi, sono stati decisamente più pacifici della volta precedente e dopo alcune ore di sit-in, una delegazione di manifestanti è stata ricevuta dai dirigenti dello staff dell’assessorato regionale alla Sanità. «Siamo stati accolti e ascoltati da una delle dirigenti a cui abbiamo ribadito l’esigenza di riaprire al più presto un ospedale che serve un territorio vasto e densamente popolato- ha detto Buonocore- nel frattempo, abbiamo chiesto la permanenza di due ambulanze fuori il presidio così da garantire almeno un primo soccorso». La richiesta del Comitato è stata presa in carico dallo staff dell’assessorato ma i cittadini annunciano nuove azioni. «Ringraziamo la dirigente che ci ha ricevuti e ha prestato attenzione alle nostre richieste - hanno detto dal Comitato - tra dieci giorni torneremo qui perhè non abbiamo intenzione di allentare le proteste». © RIPRODUZIONE RISERVATA