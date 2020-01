Nel magazzino in fitto 299 scatole di tabacchi esteri: maxi sequestro nel Napoletano

I carabinieri della stazione di Piazzolla di Nola hanno arrestato G.G., 35enne di Sant’Antimo già noto alle forze dell'ordine. L’uomo è stato sorpreso in un magazzino recentemente preso in fitto, ricavato nel seminterrato di un’abitazione privata.

All’interno del locale 299 scatole di tabacchi esteri da destinare al contrabbando. Ben 2 tonnellate di tabacco, verosimilmente confezionate in Grecia e pronte per essere distribuite sul territorio campano. il 35enne è ora in camera di sicurezza in attesa di giudizio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA