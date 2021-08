Contrabbando: trovati con 500 chili di sigarette, arrestati 3 uomini a Qualiano

I carabinieri della stazione di Qualiano hanno arrestato per vendita di tabacchi lavorati esteri tre persone. A finire in manette i già noti alle forze dell’ordine Giacinto Di Pietro, 63enne del posto, Salvatore Meolo, 58enne di Portici e un 35enne incensurato.

I militari, impegnati in un normale servizio di controllo del territorio, stavano percorrendo Corso Campano. Quando hanno notato il 35enne alla guida di un furgoncino che sostava nei pressi di un garage - questo ha insospettito la pattuglia. Si decide di controllarlo e di perquisire il veicolo.

All’interno del mezzo sono state rinvenute e sequestrate 40 casse di “bionde” di contrabbando per un peso complessivo di 400 chili. Sigarette di varie marche di produzione estera privi del talloncino del monopolio di stato. La perquisizione è stata estesa anche al vicino garage e lì i carabinieri hanno trovato gli altri due uomini ed altre 10 casse di sigarette illegali per un peso complessivo di quasi 100 chili. I tre arrestati sono in attesa di giudizio.